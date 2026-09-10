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Le 7 septembre 2026, à Varsovie, une trentaine de robots humanoïdes participent à une manifestation réclamant la réglementation du développement de l'intelligence artificielle.
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APOCALYPSE

10 septembre 2026

10% de chances d’être tous éliminés de la surface de la planète par l’IA ? Ce qu’il faut savoir des craintes des dirigeants d’Anthropic et autres Open AI

Et si l’intelligence artificielle finissait par échapper à ses créateurs ? Alors que certains chercheurs des laboratoires qui développent les modèles les plus avancés commencent à alerter publiquement sur un possible risque existentiel, l’hypothèse d’une extinction de l’humanité fait son retour dans le débat. Que savent réellement faire les IA aujourd’hui ? Peuvent-elles devenir autonomes au point d’échapper au contrôle humain ?

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MOTS-CLES

Inteligence artificielle , apocalypse , fin du monde , extermination , Humanité , planète , science-fiction , superintelligence , survie , Anthropic , OpenAI , modèle , risques , dangers , craintes , laboratoires , recherche , Grok , mistral , chatGPT , Gemini

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Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurent Alexandre

Chirurgien de formation, également diplômé de Science Po, d'Hec et de l'Ena, Laurent Alexandre a fondé dans les années 1990 le site d’information Doctissimo. Il le revend en 2008 et développe DNA Vision, entreprise spécialisée dans le séquençage ADN. Auteur de La mort de la mort paru en 2011, Laurent Alexandre est un expert des bouleversements que va connaître l'humanité grâce aux progrès de la biotechnologie. 

Vous pouvez suivre Laurent Alexandre sur son compe Twitter : @dr_l_alexandre

 
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Jérôme Clech
Polytechnicien

Jérôme Clech est docteur de l’École polytechnique, chercheur associé au Technology and Global Affairs Innovation Hub de Sciences Po Paris. Il est par ailleurs l'auteur de l'essai "Les nouveaux maîtres du futur".

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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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Julien Pillot

Docteur en économie de l'Université de Nice (CNRS GREDEG), Julien Pillot est enseignant-chercheur à l'Inseec Grande Ecole. Il dirige également le pôle de valorisation de la recherche de la Faculté du groupe OMNES Education. Il intervient également à l'Université Paris Saclay, ainsi que ponctuellement dans d'autres Universités. Il s'intéresse principalement à l'économie et la régulation de la tech et du numérique, aux stratégies concurrentielles, et à l'évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux de l'introduction d'une innovation. Son expertise porte principalement sur le secteur de la tech, les industries créatives et culturelles, l'automobile, ainsi que les industries de réseau

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Vincent Susplugas

Vincent Susplugas est ingénieur et expert en IA.