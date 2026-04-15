FOOTBALL

15 avril 2026

1/4 de finale Ligue des champions - Liverpool/ PSG : en costauds, les Parisiens se hissent en demi-finale de la Ligue des Champions !

Porté par un Safonov et un Dembélé des grands soirs, le PSG élimine Liverpool et atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive.