FOOTBALL
15 avril 2026
1/4 de finale Ligue des champions - Liverpool/ PSG : en costauds, les Parisiens se hissent en demi-finale de la Ligue des Champions !
Porté par un Safonov et un Dembélé des grands soirs, le PSG élimine Liverpool et atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive.
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THEMATIQUESSport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.
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A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis.