POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Ousmane Dembélé (à gauche), célèbre le deuxième but de son équipe avec le milieu de terrain portugais du Paris Saint-Germain, Joao Neves, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions de l'UEFA entre Liverpool et le PSG à Anfield à Liverpool, le 14 avril 2026.
See image caption
See copyright

FOOTBALL

15 avril 2026

1/4 de finale Ligue des champions - Liverpool/ PSG : en costauds, les Parisiens se hissent en demi-finale de la Ligue des Champions !

Porté par un Safonov et un Dembélé des grands soirs, le PSG élimine Liverpool et atteint les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive.

Photo of Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez Go to Olivier Rodriguez page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

PSG , Paris Saint-Germain , Liverpool , Ligue des Champions , Football

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Rodriguez image
Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 