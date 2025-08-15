Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 2 au 8 août

Faits diversil y a 7 heures
En France, le montant maximum d’une amende est de 1 500 euros pour un grand excès de vitesse de plus de 50 km/h, et peut atteindre 3 750 euros en cas de récidive dans les trois ans.
Dura lex sed lex

Suisse : un automobiliste français condamné à une amende de 95 000 euros pour un excès de vitesse de 27 km/h

Un riche Français, installé en Suisse depuis une vingtaine d'années, vient d'être condamné par le Ministère public à une amende de 95.000 euros pour un excès de vitesse.

avec Kimberley Bort
author imageKimberley Bort

Kimberley Bort est analyste indépendante et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée. Elle développe Mobstars Stories, une plateforme de vulgarisation sur les réseaux sociaux qui propose des clés de compréhension sur la criminalité organisée à travers explications, récits, entretiens et autres formats pédagogiques. Journaliste pour Atlantico, en parallèle elle écrit également pour CrimOrg.com aux côtés du criminologue Stéphane Quéré, où elle décrypte les logiques criminelles contemporaines. Passionnée et engagée, elle est l’autrice d’un ouvrage à paraître sur les liens entre réseaux sociaux, pop culture et criminalité organisée. Elle partage sa vie entre la France et la Sicile, portée par une passion pour ces zones grises où s'entrelacent culture, criminalité et représentations.

Vu sur: Le Parisien

