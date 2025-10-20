Cultureil y a 8 heures
Retrospéctive criminelle
Le Louvre victime d’un audacieux vol de bijoux impériaux : une histoire qui rappelle les plus grands casses d’art
Dimanche matin, le Louvre a été le théâtre d’un braquage spectaculaire qui a vu disparaître neuf objets inestimables de la Galerie d’Apollon, dont les bijoux royaux de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Une opération qui rappelle que, malgré toutes les mesures de sécurité, même les institutions les plus prestigieuses restent vulnérables.