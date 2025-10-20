Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 11 au 17 octobre

La Joconde au Louvres.
La Joconde au Louvres. © ERIC FEFERBERG / AFP
Retrospéctive criminelle

Le Louvre victime d’un audacieux vol de bijoux impériaux : une histoire qui rappelle les plus grands casses d’art

Dimanche matin, le Louvre a été le théâtre d’un braquage spectaculaire qui a vu disparaître neuf objets inestimables de la Galerie d’Apollon, dont les bijoux royaux de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie. Une opération qui rappelle que, malgré toutes les mesures de sécurité, même les institutions les plus prestigieuses restent vulnérables.

avec Penelope Jackson
author imagePenelope Jackson

Dr Penelope Jackson, MNZM, est une historienne de l'art primée. Elle a publié quatre ouvrages de non-fiction sur la criminalité artistique, dont « The Art of Copying Art » (Palgrave Macmillan), qui a remporté le prix du meilleur livre aux Art Writing and Publishing Awards 2023 de l'Art Association of Australia and New Zealand.


Ancienne directrice et conservatrice d'une galerie d'art publique, Penelope Jackson a reçu la bourse Sir William Dobell de l'Australian National University en 2024 et a été nommée membre de l'Ordre du Mérite de Nouvelle-Zélande en 2023 pour ses contributions à la recherche sur la criminalité artistique et aux arts visuels. Elle est chercheuse associée adjointe à l'Université Charles Sturt. Son dernier ouvrage, « UNSEEN : Art and Crime in Australia » (Monash University Publishing), paraîtra en décembre 2025.


