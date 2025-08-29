Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Cultureil y a 3 heures
Le compositeur Rodion Chtchedrine en compagnie de sa femme, Maïa Plissetskaïa, célèbre danseuse, le 13 juin 1977 à Paris. (Photo by PIERRE GUILLAUD / AFP)
Le compositeur Rodion Chtchedrine en compagnie de sa femme, Maïa Plissetskaïa, célèbre danseuse, le 13 juin 1977 à Paris.
Perte irréparable

Le célèbre compositeur russe Rodion Chtchedrine est mort à 92 ans

Le monde de la musique classique est en deuil. Le compositeur russe Rodion Chtchedrine, figure majeure de la création musicale du XXe siècle, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 92 ans. Le théâtre du Bolchoï, institution avec laquelle il entretenait un lien privilégié, a salué la disparition d’un « génie contemporain » et évoqué une « perte irréparable » pour la culture mondiale.

avec Emmanuel Cahour
author imageEmmanuel Cahour

