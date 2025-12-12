POLITIQUE
Washington annonce prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de Caracas

FR Washington annonce prendre de nouvelles sanctions à l'encontre de Caracas

PRESSION MAXIMALE

12 décembre 2025

Washington resserre l’étau sur Caracas : de nouvelles sanctions contre le cercle Maduro

Les États-Unis ciblent armateurs, navires et proches du président vénézuélien, accusés d’alimenter un trafic pétrolier clandestin et un narcotrafic transnational. Une escalade qui ravive les tensions entre Washington et Caracas.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

3 min de lecture

