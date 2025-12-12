PRESSION MAXIMALE

12 décembre 2025

Washington resserre l’étau sur Caracas : de nouvelles sanctions contre le cercle Maduro

Les États-Unis ciblent armateurs, navires et proches du président vénézuélien, accusés d’alimenter un trafic pétrolier clandestin et un narcotrafic transnational. Une escalade qui ravive les tensions entre Washington et Caracas.