BONNE FETE PAPA !
7 septembre 2026
Vivian Wilson, la fille reniée par Elon Musk, s’en prend à un robot similaire à ceux de Tesla dans une publicité pour Desigual
La fille d’Elon Musk, Vivian Wilson, est devenue l’égérie de Desigual et s'en prend à des créations similaires à celles de son père dans la dernière publicité de la marque.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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