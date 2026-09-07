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BONNE FETE PAPA !

7 septembre 2026

Vivian Wilson, la fille reniée par Elon Musk, s’en prend à un robot similaire à ceux de Tesla dans une publicité pour Desigual

La fille d’Elon Musk, Vivian Wilson, est devenue l’égérie de Desigual et s'en prend à des créations similaires à celles de son père dans la dernière publicité de la marque.

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Elon Musk , Tesla , robots , robotique , échec , Campagne , fille , Vivian Wilson , Xavier Alexander Musk , famille , Desigual , mode , clip , born to disobey , Intelligence Artificielle , publicité

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A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.