BONNE FETE PAPA !

Vivian Wilson, la fille reniée par Elon Musk, s’en prend à un robot similaire à ceux de Tesla dans une publicité pour Desigual

La fille d’Elon Musk, Vivian Wilson, est devenue l’égérie de Desigual et s'en prend à des créations similaires à celles de son père dans la dernière publicité de la marque.