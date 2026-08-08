PROTECTION DE L'ENFANCE
8 août 2026
Violences sexuelles sur mineurs : le courrier accablant de Gérald Darmanin à Laurent Nuñez sur les défaillances du système
Une lettre de douze pages adressée par Gérald Darmanin à Laurent Nuñez révèle l’ampleur des défaillances dans les enquêtes sur les violences sexuelles faites aux mineurs. Dossiers perdus ou abandonnés, enquêteurs débordés et manque de formation : le constat est accablant.
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THEMATIQUESJustice
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.