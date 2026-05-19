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19 mai 2026

Vidéo : pourquoi la nouvelle souche d'Ebola inquiète-t-elle autant ?

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé s'est dit « profondément préoccupé par l'ampleur et la rapidité » de l'épidémie d'Ebola en cours à l'origine de 131 morts recensés en République démocratique du Congo.

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MOTS-CLES

République démocratique du Congo , RDC , Ebola , épidémie , OMS

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.