Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 20 au 26 septembre

Internationalil y a 1 heures
Plan de paix

Vidéo : Pendant son discours à l’armée, Donald Trump dit que le Hamas a « trois ou quatre jours »pour répondre à son plan pour Gaza

Devant les généraux de l'armée américaine, Donald Trump revendique sa volonté d'arrêter la guerre au Moyen-Orient grâce à son plan de paix pour Gaza, mardi 30 septembre.

Vidéo : Pendant son discours à l’armée, Donald Trump dit que le Hamas a « trois ou quatre jours »pour répondre à son plan pour Gaza

Vu sur: BFMTV

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés