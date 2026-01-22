POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Capture d’écran BFMTV

DAVOS

22 janvier 2026

Vidéo : Le discours inaugural du « Conseil de paix » de Donald Trump en intégralité

Donald Trump s’exprime dans le cadre de son nouveau « Conseil de paix », voué à la résolution des conflits mondiaux, en concurrence avec l’ONU.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Donald Trump , Conseil de Paix , ONU , Gaza , ukraine , Iran , Davos

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Dans la tête de Donald Trump : les Européens comprennent-ils vraiment à qui ils ont affaire ?
2Trump vs élites globales : avantage à…
3Certains médias américains pointent un problème de vieillissement voire de dégénérescence cognitive chez Donald Trump : faut-il y prêter attention ou non ?
4Prendre de l’Ozempic ou autres GLP-1 vaut-il la peine alors que les données médicales indiquent d’importantes reprises de poids post-traitement ?
5Bras de fer transatlantique : le Sisu finlandais dont devrait s’inspirer la France
6Comment le roman 1984 de George Orwell a prédit les bouleversements mondiaux qui se produisent aujourd'hui
7Lapsus en série de Trump à Davos, « jokes » de l‘ambassadeur US à Reykjavík : après le Groenland, l’Islande ?