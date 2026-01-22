Capture d’écran BFMTV
DAVOS
22 janvier 2026
Vidéo : Le discours inaugural du « Conseil de paix » de Donald Trump en intégralité
Donald Trump s’exprime dans le cadre de son nouveau « Conseil de paix », voué à la résolution des conflits mondiaux, en concurrence avec l’ONU.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
