25 février 2026

Vidéo : Ce que révèlent les images de l'appartement parisien de Jeffrey Epstein

Nos confrères de BFMTV ont pu consulter les centaines de photos de l'appartement de Jeffrey Epstein, prises en août 2019 lors d'une perquisition au 22 avenue Foch menée par les enquêteurs de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

2 min de lecture

Vu sur:

BFMTV

