GOLFE SOUS TENSION
9 mai 2026
Une marée noire détectée près du principal terminal pétrolier iranien
Des images satellites révèlent une importante nappe de pétrole au large de l’île iranienne de Kharg, au cœur d’une zone stratégique pour les exportations énergétiques mondiales. L’incident intervient dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.
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THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.