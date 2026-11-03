NOUVEAU DESASTRE FRIGORIFIE

Une cyberattaque vise les systèmes de réfrigération de supermarchés en Europe

Des dizaines de supermarchés dans au moins sept pays européens ont été touchés par une cyberattaque ayant perturbé leurs équipements frigorifiques. Des denrées alimentaires représentant plusieurs centaines de milliers d’euros auraient été perdues. L’attaque présenterait des similitudes avec celle qui avait visé des enseignes françaises en octobre.