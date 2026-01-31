POLITIQUE
© AFP or licensors

Un dermatologue examine des grains de beauté chez un patient, à Quimper, dans l’ouest de la France. (Image d'illustration)

SANTE PUBLIQUE

31 janvier 2026

Un dermatologue sur roues contre les déserts médicaux

Face à la pénurie de spécialistes dans de nombreux territoires, la dermatologie innove. Un cabinet médical itinérant va bientôt sillonner les routes de France pour rapprocher les soins des patients.

Kimberley Bort

Kimberley Bort
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

