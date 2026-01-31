© AFP or licensors
31 janvier 2026
Un dermatologue sur roues contre les déserts médicaux
Face à la pénurie de spécialistes dans de nombreux territoires, la dermatologie innove. Un cabinet médical itinérant va bientôt sillonner les routes de France pour rapprocher les soins des patients.
