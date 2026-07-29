POLEMIQUE

Un député britannique dénonce une « tentative d’intimidation » d'un patrouilleur français après des tirs dans la Manche

Chris Philp, élu conservateur britannique, était interviewé mardi 28 juillet par la BBC à bord d’un bateau de pêche à propos des traversées de la Manche par les petites embarcations transportant des migrants. Coupé par des tirs en plein discours, il dénonce une « tentative d’intimidation » de la Marine française. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord assure quant à elle qu’il s’agissait d’un « exercice ».