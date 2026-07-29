POLEMIQUE
29 juillet 2026
Un député britannique dénonce une « tentative d’intimidation » d'un patrouilleur français après des tirs dans la Manche
Chris Philp, élu conservateur britannique, était interviewé mardi 28 juillet par la BBC à bord d’un bateau de pêche à propos des traversées de la Manche par les petites embarcations transportant des migrants. Coupé par des tirs en plein discours, il dénonce une « tentative d’intimidation » de la Marine française. La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord assure quant à elle qu’il s’agissait d’un « exercice ».
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESMarine française , patrouiller , député , Royaume-Uni , migrants , tentative d’intimidation , tirs
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.