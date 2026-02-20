BOARD FOR PEACE

20 février 2026

Trump inaugure son “Conseil de la paix” sur fond de menaces croissantes contre l’Iran

Le président américain a lancé à Washington une nouvelle organisation internationale dédiée à la reconstruction de Gaza et à la “stabilité régionale”. Une initiative ambitieuse, dotée de milliards de dollars, mais déjà controversée — et annoncée alors que les États-Unis se rapprocheraient dangereusement d’un affrontement avec l’Iran.