DRAME
12 septembre 2026
TER déraillé près de Rouen : 44 blessés et la piste d’un acte malveillant privilégiée
Un TER transportant 186 personnes a déraillé vendredi soir à Cléon, faisant 44 blessés, dont une passagère en urgence absolue. Une enquête a été ouverte et la piste d’un acte malveillant est privilégiée.
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MOTS-CLESDrame , fait divers , la France , accident de train
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.