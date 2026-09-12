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12 septembre 2026

TER déraillé près de Rouen : 44 blessés et la piste d’un acte malveillant privilégiée

Un TER transportant 186 personnes a déraillé vendredi soir à Cléon, faisant 44 blessés, dont une passagère en urgence absolue. Une enquête a été ouverte et la piste d’un acte malveillant est privilégiée.

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MOTS-CLES

Drame , fait divers , la France , accident de train

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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