Tragédie évitée

Syrie : Un chef Druze juge qu'un « génocide aurait eu lieu » sans l'intervention armée d'Israël

Le chef de la communauté druze d’Israël, Cheikh Muwafaq Tarif, s’est rendu mardi à Bruxelles pour alerter les institutions européennes sur la gravité des affrontements qui ensanglantent la province syrienne de Soueïda. Reçu par la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, et plusieurs responsables de l’UE, il a plaidé pour un soutien humanitaire et politique accru face à ce qu’il décrit comme une situation « insoutenable » pour son peuple.