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2 JOURS DE SOMMET

15 octobre 2026

Sommet de l'UE : prix de l'énergie, budget et Ukraine sont au cœur des négociations

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union ‌européenne se réunissent ce jeudi à Bruxelles pour un sommet de deux jours. Au menu : prix de l'énergie, budget, guerre en Ukraine et questions migratoires.

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MOTS-CLES

sommet , UE , Union européenne , Guerre en Ukraine , énergie , Donald Trump , Budget

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.