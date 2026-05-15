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« UNE VISITE HISTORIQUE »

15 mai 2026

Sommet Chine-États-Unis : Donald Trump affirme avoir conclu des accords commerciaux « fantastiques » avec Pékin

Donald Trump a assuré vendredi avoir décroché des accords commerciaux « fantastiques » lors d'un sommet avec son homologue Xi Jinping destiné à contenir les tensions bilatérales et internationales.

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MOTS-CLES

Donald Trump , Chine , visite , Xi Jinping , Iran , Moyen-Orient , Détroit d'Ormuz

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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