États-Unis : le shutdown entre dans son 40e jour, le Sénat cherche un accord
© Euronews
VICTOIRE REPUBLICAINE
10 novembre 2025
Shutdown américain : le Sénat amorce une sortie de crise après quarante jours de paralysie
Après six semaines de blocage, un premier pas vers la fin du shutdown a été franchi dimanche soir à Washington.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:France24
MOTS-CLESShutdown américain , Etats-Unis , Sénat , Démocrates , Républicains , victoire , Donald Trump , Pas de concessions
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS