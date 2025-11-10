POLITIQUE
États-Unis : le shutdown entre dans son 40e jour, le Sénat cherche un accord

© Euronews

VICTOIRE REPUBLICAINE

10 novembre 2025

Shutdown américain : le Sénat amorce une sortie de crise après quarante jours de paralysie

Après six semaines de blocage, un premier pas vers la fin du shutdown a été franchi dimanche soir à Washington.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour