Shein sous la menace d'un bannissement après la vente de poupées à caractère pédopornographique
COUP DE TONNERRE
4 novembre 2025
Shein menacé d’interdiction en France après la vente de poupées sexuelles d’apparence enfantine
La France pourrait bloquer l’accès au marché national pour le géant chinois de la fast-fashion Shein, après la mise en vente de poupées à caractère sexuel ressemblant à des enfants.
