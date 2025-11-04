POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Shein sous la menace d'un bannissement après la vente de poupées à caractère pédopornographique

© Euronews

COUP DE TONNERRE

4 novembre 2025

Shein menacé d’interdiction en France après la vente de poupées sexuelles d’apparence enfantine

La France pourrait bloquer l’accès au marché national pour le géant chinois de la fast-fashion Shein, après la mise en vente de poupées à caractère sexuel ressemblant à des enfants.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

2 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1PLFSS 2026 : le vrai cœur du réacteur de l’apocalypse budgétaire française
2Boom de l’IA contre grand retour du socialisme : et si le grand clash du 21e siècle était en train de se nouer sous nos yeux ?
3L’OCDE rapporte une chute marquée de l’immigration de travail vers les pays riches : quid de la France ?
4Warren Buffett tire sa révérence, ignore la folie de l’IA et laisse 381 milliards de dollars de cash à investir
5Importation de préférences culturelles : ces valeurs économiques de leurs pays d'origine que les immigrés conservent dans les pays d’accueil
6Voyage dans la tête de Mme Bettencourt, la femme qui fut la plus riche du monde
7Pluie de nouveaux impôts : cette folle speculation budgétaire qui saisit les parlementaires à gauche comme… au RN