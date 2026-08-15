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15 août 2026

Selena Gomez poursuivie par des investisseurs : sa start-up dédiée à la santé mentale dans la tourmente

Cinq investisseurs de Wondermind poursuivent Selena Gomez, sa mère et leur ancienne associée, affirmant avoir été trompés sur la situation et les perspectives de la start-up dédiée à la santé mentale.

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MOTS-CLES

Selena Gomez , arnaque , start-up

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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