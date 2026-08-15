SCAM
15 août 2026
Selena Gomez poursuivie par des investisseurs : sa start-up dédiée à la santé mentale dans la tourmente
Cinq investisseurs de Wondermind poursuivent Selena Gomez, sa mère et leur ancienne associée, affirmant avoir été trompés sur la situation et les perspectives de la start-up dédiée à la santé mentale.
2 min de lecture
MOTS-CLESSelena Gomez , arnaque , start-up
THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.