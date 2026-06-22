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22 juin 2026

Royaume-Uni : Keir Starmer poussé à la démission 

De plus en plus critiqué, le Premier ministre britannique Keir Starmer évalue les « réalités politiques » actuelles alors que des informations évoquent une potentielle démission dans les heures ou les jours à venir.

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MOTS-CLES

Keir Starmer , Royaume-Uni , démission , Londres , Labour , parti travailliste , Angleterre , Travaillistes , Andy Burnham

THEMATIQUES

Politique
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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