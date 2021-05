Risque politique ? : Gérald Darmanin s’invite à la manifestation des policiers du 19 mai

Crédits Photo: Capture d'écran BFMTV / DR

Un débat était organisé sur BFMTV sur le choix du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'afficher son soutien aux policiers lors du rassemblement prévu ce mercredi 19 mai.

Les policiers vont se mobiliser mercredi 19 mai, devant l'Assemblée nationale à Paris. Les syndicats de police ont lancé un appel à plus de sévérité pour « les agresseurs des forces de l'ordre ». Gérald Darmanin a annoncé lundi qu’il allait se rendre à cette manifestation pour apporter son soutien aux policiers.

Le ministre de l'Intérieur a indiqué que la colère des forces de l'ordre était « légitime » après les récentes attaques visant des policiers.

Un débat était organisé sur BFMTV ce lundi 17 mai suite à cette annonce de Gérald Darmanin. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de publication d’Atlantico, Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFMTV, Amandine Atalaya, éditorialiste politique de BFMTV et Alexandre Touzet, vice-président délégué (divers droite) à la sécurité du département de l’Essonne et représentant de l’AMF au Beauvau de la sécurité ont participé à ce débat orchestré par le journaliste Olivier Truchot.

Jean-Sébastien Ferjou a souligné le paradoxe de la situation du ministre de l’Intérieur qui va soutenir les policiers dans cette manifestation alors que les forces de l’ordre protestent contre la politique du gouvernement et dénoncent le manque de moyens.

Cette attitude risque de souligner l’impuissance politique et pourrait représenter un danger pour la démocratie face à la crise de défiance des citoyens.

Le directeur de la publication d’Atlantico a évoqué la difficulté dans laquelle se trouve Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur ne sera pas en mesure, dans l’année qui vient, de renverser la vapeur et de rétablir l’ordre dans le pays. Jean-Sébastien Ferjou a pointé un défaut de « prise avec le réel » et déplore le message envoyé via cette annonce en termes d’action politique. La quesiton de la politique pénale et l'action du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, ont aussi été évoquées dans le cadre de ce débat de BFM Story.