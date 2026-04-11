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TRANSITION SOUS CONTRAINTE

11 avril 2026

Pompes à chaleur : pari sous pression ?

Objectif ambitieux mais déjà fragilisé : le plan d’un million de pompes à chaleur par an se heurte à des contraintes industrielles et financières encore loin d’être levées.

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MOTS-CLES

pompes à chaleur , consommation , société , énergie , la France

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.