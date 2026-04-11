TRANSITION SOUS CONTRAINTE
11 avril 2026
Pompes à chaleur : pari sous pression ?
Objectif ambitieux mais déjà fragilisé : le plan d’un million de pompes à chaleur par an se heurte à des contraintes industrielles et financières encore loin d’être levées.
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THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.