CANICULE
10 juillet 2026
Plan Orsec « chaleurs extrêmes » : comment va-t-on mettre à l'abri les plus vulnérables ?
Le gouvernement a déclenché, ce vendredi 10 juillet, un plan Orsec inédit pour les « chaleurs extrêmes ». Le dispositif concerne notamment les personnes sans-abri et les seniors dans les départements placés par Météo France en vigilance rouge canicule.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLEScanicule , Plan Orsec , extrêmes chaleurs , sans-abri , séniors , vigilance rouge , centres de protection
THEMATIQUESFrance
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.