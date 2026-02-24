POLITIQUE
France, Charles Kushner, par ailleurs beau père du président Donald Trump. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

OFFENSE DIPLOMATIQUE

24 février 2026

Paris restreint l’accès de l’ambassadeur américain au gouvernement français

La France a décidé de sévir contre l’ambassadeur des États-Unis à Paris, Charles Kushner, en lui interdisant désormais tout accès direct aux ministres du gouvernement. Cette mesure intervient après que le diplomate ne s’est pas présenté à une convocation du ministère français des Affaires étrangères destinée à obtenir des explications sur des commentaires de l’administration Trump liés à la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque.

Vu sur:

Euronews

