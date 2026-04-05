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5 avril 2026

Pâques : le pape Léon XIV appelle « ceux qui ont le pouvoir de déclencher les guerres » à faire le choix de « la paix »

A l’occasion du message urbi et orbi, le pape a plaidé pour que cessent immédiatement les conflits dans le monde.

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MOTS-CLES

Vatican , Pâques , léon XIV , religion , fidèles , Rome , Italie , paix , guerre , Iran , ukraine , urbi et orbi

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.