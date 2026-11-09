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CHUTE D'UNE ICONE ?

9 novembre 2026

Nvidia ouvre une enquête sur son patron après des soupçons d'espionnage chinois

Le conseil d’administration de Nvidia a annoncé l’ouverture d’une enquête visant son PDG, Jensen Huang, après des informations selon lesquelles il aurait été la cible d’une opération de renseignement étrangère. Le dirigeant aurait reconnu une relation intime avec une cadre d’entreprise soupçonnée par les services américains de transmettre des informations à Pékin.

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Intelligence Artificielle , actualité internationale , Chine , Etats-Unis , Nvidia , Jensen Huang

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