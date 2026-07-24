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LE « AMAZON RUSSE » EN FLAMMES

24 juillet 2026

Nouvelle frappe ukrainienne contre des entrepôts Wildberries à Saint-Pétersbourg

Kyiv maintient la pression sur le géant russe du commerce en ligne Wildberries, l'accusant de stocker des pièces à double usage pouvant servir l'invasion de Ukraine.

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MOTS-CLES

Russie , Guerre en Ukraine , Wildberries , attaque de drones , Volodymyr Zelensky

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.