Netanyahou jugé pour corruption : sa demande de grâce présidentielle scandalise
© Le Parisien
MESURE EXCEPTIONNELLE
3 décembre 2025
Netanyahou sollicite une grâce présidentielle pour mettre fin à un procès qui “déchire le pays”
Face à un procès pour corruption qui s’étire depuis près de six ans, Benyamin Netanyahou a officiellement demandé la clémence du président israélien Isaac Herzog.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:Le Parisien
MOTS-CLESBenyamin Netanyahu , Israël , Isaac Herzog , Président , Premier Ministre , procès , corruption , Donald Trump , Cour suprême
THEMATIQUESGéopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS