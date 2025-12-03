POLITIQUE
Netanyahou jugé pour corruption : sa demande de grâce présidentielle scandalise

MESURE EXCEPTIONNELLE

3 décembre 2025

Netanyahou sollicite une grâce présidentielle pour mettre fin à un procès qui “déchire le pays”

Face à un procès pour corruption qui s’étire depuis près de six ans, Benyamin Netanyahou a officiellement demandé la clémence du président israélien Isaac Herzog.

