RIPOSTE AMERICAINE
8 février 2026
Négociations sur l’Iran : Benyamin Netanyahou va rencontrer Donald Trump mercredi à Washington
Alors que les Etats-Unis et l’Iran ont entamé des discussions à Oman ce vendredi, le Premier ministre israélien va rencontrer le président américain pour faire le point sur les négociations et les enjeux de sécurité liés au nucléaire iranien.
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESIran , négociations , guerre , régime iranien , États-Unis , mollahs , nucléaire iranien , Donald Trump , moyen orient
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
