RIPOSTE AMERICAINE

8 février 2026

Négociations sur l’Iran : Benyamin Netanyahou va rencontrer Donald Trump mercredi à Washington

Alors que les Etats-Unis et l’Iran ont entamé des discussions à Oman ce vendredi, le Premier ministre israélien va rencontrer le président américain pour faire le point sur les négociations et les enjeux de sécurité liés au nucléaire iranien.

Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

