RIPOSTE AMERICAINE

8 février 2026

Négociations sur l’Iran : Benyamin Netanyahou va rencontrer Donald Trump mercredi à Washington

Alors que les Etats-Unis et l’Iran ont entamé des discussions à Oman ce vendredi, le Premier ministre israélien va rencontrer le président américain pour faire le point sur les négociations et les enjeux de sécurité liés au nucléaire iranien.