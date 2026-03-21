POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

FRAPPES

21 mars 2026

Natanz : cœur du programme nucléaire iranien visé par des frappes

Site stratégique du programme nucléaire iranien, Natanz a été ciblé par des frappes américaines et israéliennes, ravivant les tensions autour des capacités d’enrichissement de Téhéran.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Natanz , Iran , États-Unis , israël , conflits armés

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.