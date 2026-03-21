FRAPPES
21 mars 2026
Natanz : cœur du programme nucléaire iranien visé par des frappes
Site stratégique du programme nucléaire iranien, Natanz a été ciblé par des frappes américaines et israéliennes, ravivant les tensions autour des capacités d’enrichissement de Téhéran.
1 min de lecture
MOTS-CLESNatanz , Iran , États-Unis , israël , conflits armés
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.