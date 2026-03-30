DEBAT

30 mars 2026

Municipales : la France est-elle vraiment de droite ?

Une semaine après les municipales, c'est l'heure du bilan : quelle sociologie du vote peut-on analyser à ce stade ? La droite sort gagnante de ces élections en nombre de voix et de communes gagnées. La France est-elle pour autant majoritairement de droite ?