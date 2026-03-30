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30 mars 2026

Municipales : la France est-elle vraiment de droite ?

Une semaine après les municipales, c'est l'heure du bilan : quelle sociologie du vote peut-on analyser à ce stade ? La droite sort gagnante de ces élections en nombre de voix et de communes gagnées. La France est-elle pour autant majoritairement de droite ?

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Public Sénat , élections municipales , Jean-Sébastien Ferjou , France , droite , gauche , LFI , PS , RN , LR

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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