UNE VISITE HISTORIQUE
28 mars 2026
Monaco accueille un pape après près de cinq siècles d’absence
Une visite rarissime et hautement symbolique : le pape Léon XIV s’est rendu à Monaco ce 28 mars, une première à l’ère contemporaine.
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MOTS-CLESle pape , Monaco , visite du pape , événement
THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.