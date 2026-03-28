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UNE VISITE HISTORIQUE

28 mars 2026

Monaco accueille un pape après près de cinq siècles d’absence

Une visite rarissime et hautement symbolique : le pape Léon XIV s’est rendu à Monaco ce 28 mars, une première à l’ère contemporaine.

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MOTS-CLES

le pape , Monaco , visite du pape , événement

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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