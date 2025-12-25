POLITIQUE
VIDEO

25 décembre 2025

Messe de Noël au Vatican: ce qu'il faut retenir de la bénédiction du pape

Léon XIV célèbre son premier Noël en tant que souverain pontife, axant sa bénédiction sur le thème de la paix. Dans son homélie à la basilique Saint-Pierre, il a dédié ses prières aux plus démunis, notamment à Gaza, exposée aux intempéries et aux conflits mais également au peuple ukrainien.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

MOTS-CLES

pape , Noël , messe , Vatican , léon XIV , souverain pontife

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

