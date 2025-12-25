Capture d’écran BFMTV
25 décembre 2025
Messe de Noël au Vatican: ce qu'il faut retenir de la bénédiction du pape
Léon XIV célèbre son premier Noël en tant que souverain pontife, axant sa bénédiction sur le thème de la paix. Dans son homélie à la basilique Saint-Pierre, il a dédié ses prières aux plus démunis, notamment à Gaza, exposée aux intempéries et aux conflits mais également au peuple ukrainien.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.