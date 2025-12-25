VIDEO

25 décembre 2025

Messe de Noël au Vatican: ce qu'il faut retenir de la bénédiction du pape

Léon XIV célèbre son premier Noël en tant que souverain pontife, axant sa bénédiction sur le thème de la paix. Dans son homélie à la basilique Saint-Pierre, il a dédié ses prières aux plus démunis, notamment à Gaza, exposée aux intempéries et aux conflits mais également au peuple ukrainien.