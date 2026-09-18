GUERRE EN UKRAINE
18 septembre 2026
« La menace hybride russe, à l'égard des Européens et de la France, s'est intensifiée », affirme Emmanuel Macron
Après avoir convié ce vendredi les chefs des partis politiques représentés au Parlement dans un contexte de fortes tensions internationales, le président de la République a tenu une conférence de presse à l'Élysée.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESEmmanuel Macron , Russie , Guerre en Ukraine , Guerre hyrbide , cyber , menace , Sécurité , Défense
THEMATIQUESGéopolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.