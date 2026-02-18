VIOLENCE POLITIQUE
18 février 2026
Menace à la bombe au siège de LFI : évacuation en urgence dans un climat politique sous tension
Le siège national de La France insoumise, dans le 10ᵉ arrondissement de Paris, a été évacué mercredi matin après une menace à la bombe. Un épisode qui survient dans un contexte déjà explosif, quelques jours après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.
THEMATIQUESPolitique
