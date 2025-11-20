Gérald Darmanin et Laurent Nuñez en visite au sujet du narcotrafic à Marseille
RIPOSTE
20 novembre 2025
Marseille sous pression : l’État déclenche la contre-offensive
À Marseille, Darmanin et Nuñez lancent une riposte d’État après l’assassinat de Mehdi Kessaci, promettant une stratégie de guerre contre les réseaux qui terrorisent la ville.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
