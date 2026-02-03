ETAPE NECESSAIRE ?

3 février 2026

Mario Draghi alerte : sans saut fédéral, l’Europe court au déclassement

Face à un monde dominé par la rivalité sino-américaine et au retour d’un protectionnisme assumé, l’ancien président de la BCE appelle l’Union européenne à rompre avec ses logiques nationales. Faute de devenir une véritable fédération, l’Europe risque selon lui la désindustrialisation, la fragmentation politique et la perte durable d’influence.