L'UE doit devenir une "véritable fédération" pour éviter la désindustrialisation et le déclin
3 février 2026
Mario Draghi alerte : sans saut fédéral, l’Europe court au déclassement
Face à un monde dominé par la rivalité sino-américaine et au retour d’un protectionnisme assumé, l’ancien président de la BCE appelle l’Union européenne à rompre avec ses logiques nationales. Faute de devenir une véritable fédération, l’Europe risque selon lui la désindustrialisation, la fragmentation politique et la perte durable d’influence.
