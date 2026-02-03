POLITIQUE
L'UE doit devenir une "véritable fédération" pour éviter la désindustrialisation et le déclin

L'UE doit devenir une "véritable fédération" pour éviter la désindustrialisation et le déclin

ETAPE NECESSAIRE ?

3 février 2026

Mario Draghi alerte : sans saut fédéral, l’Europe court au déclassement

Face à un monde dominé par la rivalité sino-américaine et au retour d’un protectionnisme assumé, l’ancien président de la BCE appelle l’Union européenne à rompre avec ses logiques nationales. Faute de devenir une véritable fédération, l’Europe risque selon lui la désindustrialisation, la fragmentation politique et la perte durable d’influence.

Emmanuel Cahour

Euronews

Euronews

Union Européenne , fédération , Chine , Etats-Unis , rivalités , empire , géopolitique , forcé

Géopolitique
Emmanuel Cahour

