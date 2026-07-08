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8 juillet 2026

Marine Le Pen a lancé sa campagne dans la Sarthe aux côtés de Jordan Bardella

Marine Le Pen et Jordan Bardella sont arrivés à La Flèche (Sarthe) pour leur premier déplacement commun depuis l'annonce de la quatrième candidature à la présidentielle de la cheffe de file du RN.

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MOTS-CLES

Marine le Pen , Jordan Bardella , candidature , élection présidentielle 2027 , campagne présidentielle , procès , RN

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.