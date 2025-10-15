Chicannerie en direct

Manuel Bompart et Sonia Mabrouk s'accrochent violemment en direct à propos de la visite du député LFI Thomas Portès au Liban

Tension en direct ce matin sur le plateau de CNews. Invité de Sonia Mabrouk, le député insoumis Manuel Bompard s’est retrouvé mis en difficulté après la diffusion d’une image montrant son collègue Thomas Portes se recueillant sur la tombe d’un responsable du massacre de Munich en 1972. Le ton est rapidement monté entre la journaliste et le coordinateur de La France insoumise, qui a dénoncé une « manipulation politique », tandis que la présentatrice l’accusait d’« esquiver la question morale ».