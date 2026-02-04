POLITIQUE
« ATTAQUE POLITIQUE »

4 février 2026

Locaux de X France perquisitionnés : Elon Musk s'insurge contre sa convocation en tant que témoin

La justice française a diligenté, ce mardi 3 février, une perquisition dans les locaux parisiens de X. Elle a convoqué son propriétaire Elon Musk le 20 avril, dans le cadre d'une enquête sur les dérives présumées du réseau social et notamment de son intelligence artificielle, Grok.

Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

