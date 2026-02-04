« ATTAQUE POLITIQUE »
4 février 2026
Locaux de X France perquisitionnés : Elon Musk s'insurge contre sa convocation en tant que témoin
La justice française a diligenté, ce mardi 3 février, une perquisition dans les locaux parisiens de X. Elle a convoqué son propriétaire Elon Musk le 20 avril, dans le cadre d'une enquête sur les dérives présumées du réseau social et notamment de son intelligence artificielle, Grok.
