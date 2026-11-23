EXTENSION DU FRONT
23 novembre 2026
Libye : un navire russe visé par une attaque présumée de drone dans le port de Benghazi
Une explosion sur un navire russe amarré dans le port libyen de Benghazi fait craindre une possible extension du conflit russo-ukrainien en Afrique du Nord. Les autorités locales évoquent une attaque de drone, tandis qu'une enquête conjointe avec Moscou doit déterminer les circonstances de l'incident.
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Une violente explosion à bord d'un navire russe amarré au port de Benghazi, dans l'est de la Libye, ravive les inquiétudes quant à une possible extension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine à l'Afrique du Nord. Les autorités locales soupçonnent une attaque de drone, sans toutefois disposer à ce stade d'éléments permettant de confirmer cette hypothèse.
Selon les responsables de l'administration de l'est libyen, l'explosion s'est produite dimanche, alors que le bâtiment russe faisait escale pour se ravitailler en carburant et en fournitures avant de reprendre sa route vers la Russie.
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