Une violente explosion à bord d'un navire russe amarré au port de Benghazi, dans l'est de la Libye, ravive les inquiétudes quant à une possible extension de la guerre entre la Russie et l'Ukraine à l'Afrique du Nord. Les autorités locales soupçonnent une attaque de drone, sans toutefois disposer à ce stade d'éléments permettant de confirmer cette hypothèse.