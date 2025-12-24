POLITIQUE
Capture d’écran BFMTV

ATTENTION SUR LA ROUTE !

24 décembre 2025

Les très grands excès vitesse pourront désormais être punis d'une peine de trois mois de prison

La contravention de 5e classe, c’est terminé. Désormais, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée pourront être punis d’une peine de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

BFMTV

MOTS-CLES

excès de vitesse , automobiliste , code de la route , sécurité routiere , prison , homicide routier

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

