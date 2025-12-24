Capture d’écran BFMTV
ATTENTION SUR LA ROUTE !
24 décembre 2025
Les très grands excès vitesse pourront désormais être punis d'une peine de trois mois de prison
La contravention de 5e classe, c’est terminé. Désormais, les excès de vitesse de plus de 50 km/h au-delà de la vitesse autorisée pourront être punis d’une peine de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
