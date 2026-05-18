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RECORD

18 mai 2026

Les prix de l'essence atteignent un nouveau record depuis le début de la guerre en Iran

2,046 euros le litre de SP95-E10, 2,139 euros pour le SP98… Le prix du litre de SP95-10 et de SP98 a respectivement augmenté de 19 et 17% depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

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MOTS-CLES

Essence , gazole , prix à la pompe , carburant , Guerre en Iran , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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