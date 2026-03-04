POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

VIRAGE STRATEGIQUE

4 mars 2026

Les frappes israélo-américaines en Iran inquiètent la Chine et la Russie pour l'avenir

Les frappes israélo-américaines contre l’Iran ont provoqué une onde de choc dont la portée dépasse largement le Moyen-Orient. À ce stade, il est encore trop tôt pour en mesurer toutes les conséquences, mais une chose semble déjà acquise : la République islamique, fondée en 1979, est entrée dans une phase décisive de son histoire. La mort de l’ayatollah Ali Khamenei et l’intensité des bombardements visant les structures stratégiques du régime marquent peut-être la fin d’un cycle entamé avec la révolution islamique.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

4 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Le Figaro

MOTS-CLES

Iran , Chine , Russie , géopolitique , République islamique , chute , Axe anti-occident

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Rupture conventionnelle : il faudra bien un jour réformer vraiment l’assurance chômage
2Frappes en Iran : six leçons géopolitiques majeures que sont incapables de voir ceux que leurs allergies à Trump et Israël aveuglent
3Après l’élimination de Khamenei, Rima Hassan ultime gardienne de la révolution islamique ?
4« Je suis venu en Occident parce que je voulais l'Occident, pas un bazar multiculturel » — Sohrab Ahmari, rédacteur en chef d'UnHerd U.S.
5Fin de la prime au sortant aux municipales : le signal avant-coureur d’un grand tremblement de terre politique ?
6Guerre au Moyen-Orient : cette flambée des prix de l’énergie que la France va subir alors qu’elle aurait parfaitement pu être maîtrisée
7Le syndicat des commissaires de police (SCPN) confirme que la menace de l’ultra gauche n'a pas été suffisamment prise en compte ces dernières années