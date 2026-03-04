VIRAGE STRATEGIQUE

Les frappes israélo-américaines en Iran inquiètent la Chine et la Russie pour l'avenir

Les frappes israélo-américaines contre l’Iran ont provoqué une onde de choc dont la portée dépasse largement le Moyen-Orient. À ce stade, il est encore trop tôt pour en mesurer toutes les conséquences, mais une chose semble déjà acquise : la République islamique, fondée en 1979, est entrée dans une phase décisive de son histoire. La mort de l’ayatollah Ali Khamenei et l’intensité des bombardements visant les structures stratégiques du régime marquent peut-être la fin d’un cycle entamé avec la révolution islamique.