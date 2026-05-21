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21 mai 2026
Les États-Unis inculpent l'ex-président cubain Raul Castro, accusé de complot en vue d'assassiner des Américains
L'ex-président cubain et ennemi de Washington est accusé avec d'autres personnes de complot en vue d'assassiner des Américains, dans une affaire remontant à 1996.
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THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.